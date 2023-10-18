Прокуратура попросила СК возбудить дело о препятствовании деятельности военкора Трушнина

Фото: 123RF/mistervlad

Прокуратура обратилась в Следственный комитет по вопросу возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании деятельности военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, дверь квартиры которого испортили вандалы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход проведения специальной военной операции, имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование", – отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 144 УК РФ.

17 октября в подъезде одного из домов поселка Коммунарка неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военкора. Аналогичный рисунок появился на двери военкора. При этом ранее Трушнин получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами с украинских номеров.

Злоумышленников задержали на севере Москвы. По имеющимся данным, ранее судимые девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения получали через чат-бот задания от Украины. За каждый заказ они зарабатывали по 5 тысяч рублей. В ближайшее время будет возбуждено дело по статье "Вандализм", указывал источник издания.