Уголовное дело возбудили по факту препятствования деятельности военкора Трушнина

Фото: Следсвенный комитет РФ

Уголовное дело по статье 144 УК РФ возбудили по факту воспрепятствования журналистской деятельности военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщает сайт столичной прокуратуры.



"По решению прокурора округов (ТиНАО. – Прим. ред.) уголовное дело, возбужденное по факту вандализма и угрозы убийством, изъято из органов полиции и передано в территориальный орган СК России", – уточнили в пресс-службе.

Ранее прокурор обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

17 октября неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военкора в поселке Коммунарка. Аналогичный рисунок появился на двери Трушнина. При этом ранее он получал телефонные звонки и сообщения с угрозами с украинских номеров.

Вандалов задержали на севере Москвы. Девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения получали через чат-бот задания от Украины. За каждый заказ они зарабатывали по 5 тысяч рублей. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения.