Неизвестные нарисовали голову свиньи у квартиры военкора "Известий"

Фото: телеграм-канал "112"

Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой, а также расставили свечи около двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что рисунок обнаружили 18 октября, сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле. Незадолго до случившегося он получал сообщения с угрозами и оскорблениями, со своими личными данными и данными членов семьи от абонентов с украинских номеров.

Мужчина, который занимается ремонтом в подъезде, рассказал, что видел девушку и молодого человека с баллончиком и трафаретом, говорится в тексте. Работающий в доме электрик уточнил, что дочь корреспондента попросила его вызвать дворника, чтобы тот убрал свечи и пентаграмму.

Помимо этого, она позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, есть ли в доме камеры видеонаблюдения. По ее мнению, инцидент может быть связан с журналистской деятельностью отца. Местный дворник заметил, что в подъезд приходили молодые люди 17–18 лет.

Ночью злоумышленников задержали на севере Москвы. По имеющимся данным, ранее судимые девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения получали через чат-бот задания от Украины. За каждый заказ они зарабатывали по 5 тысяч рублей.

По информации источника издания, в ближайшее время будет возбуждено дело по статье "Вандализм". Также есть вероятность, что дело будет переквалифицировано на статью 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), потому что журналисту ранее поступали угрозы и оскорбления.

Ранее свиные головы подбросили колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву и известному российскому военному эксперту Константину Сивкову. До этого Сергейцев получал угрозы от неизвестных по телефону и через письма. Сивкову же позвонили после инцидента и сказали, что это связано с тем, что он неправильно ведет себя в информационном пространстве.

До этого Сергейцев и Сивков, а также политологи и публицисты Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова. Сивков связал "подарки" с подготовкой терактов против патриотов РФ.

Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак