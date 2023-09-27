Свиные головы подбросили колумнисту РИА Новости и военному эксперту Сивкову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свиные головы подбросили колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву и известному российскому военному эксперту Константину Сивкову. Об этом пишет РИА Новости.

"В очередной раз некоторые личности не дотягивают до своих любимых США. Там-то голова лошадиная да мафия сицилийская. А тут как всегда – просто свиньи", – рассказали в пресс-службе МИА "Россия сегодня", комментируя случай Сергейцева.

Политолог нашел голову свиньи в черном пакете под дверью своей квартиры 26 сентября, уточнил изданию источник в правоохранительных органах. На место прибыли полицейские, они ее забрали.

Отмечается, что до этого Сергейцев получал угрозы от неизвестных по телефону и через письма. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Между тем Сивков рассказал, что свиную голову ему подбросили 19 сентября, когда он был в отпуске. Затем ему позвонили и заявили, что это связано с тем, что он неправильно ведет себя в информационном пространстве.

По его словам, от него начали требовать отказаться от поддержки действий Владимира Путина, спецоперации и Вооруженных сил РФ. Он добавил, что ему поступали угрозы вплоть до убийства.

"У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет", – передал мужчина слова злоумышленников.

Доктор военных наук поделился, что сразу обратился в правоохранительные органы, но не стал выступать с публичными заявлениями. Ход расследования он отказался комментировать, сославшись на тайну следствия.

В апреле Сергейцев и Сивков, а также политологи и публицисты Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова. Сивков связал "подарки" с подготовкой терактов против патриотов РФ.

В мае главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что ей пришла бандероль со следами взрывчатки. По ее словам, посылку на ее имя принесли на работу. Следы взрывчатки обнаружила служба безопасности.

ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак