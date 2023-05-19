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Маргарита Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что ей пришла бандероль со следами взрывчатки. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам Симоньян, посылку на ее имя принесли на работу. Следы взрывчатки обнаружила служба безопасности.
Позже журналист рассказала, что бандероль приехала из Гонконга, и взрывного устройства там не оказалось. Сейчас в происшествии разбирается полиция.
"Моя жизнь становится все увлекательнее", – написала она.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.
Отвечая на вопрос, смогут ли агенты ли внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей.
При этом он не смог подтвердить или опровергнуть, входил ли в список целей Захар Прилепин. Называть конкретные имена жертв Буданов отказался.
Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина
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