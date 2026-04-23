Большой театр откроет продажи билетов на спектакли по специальным ценам

Продажи билетов на спектакли по специальным ценам откроются на сайте Большого театра 23 апреля в 20:00. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

Для граждан будут доступны 3 низких ценовых категории: "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий". Если к 11:00 24 апреля билеты останутся в наличии, их можно будет приобрести в кассах театра.

Спеццены будут распространяться на балет "Дочь фараона", "Отелло", "Лебединое озеро", "Грозовой перевал", "Богема", "Жизель" и "Путеводитель по оркестру. Карнавал животных".

Ранее театр "Школа драматического искусства" представил весеннюю афишу. Все желающие могут посетить постановки "Идеальный муж" (1 и 3 мая, 10 июня), "Белые ночи" (24 апреля, 16 мая и 9 июня) и "Строитель Сольнес" (29 апреля, 17 мая и 2 июня).