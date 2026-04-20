20 апреля, 12:22

Культура

"Мосбилет" дарит промокоды на посещение театров и музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" в честь своего первого дня рождения дарит промокоды на посещение театров и музеев. За год работы он стал главным помощником жителей столицы в выборе культурных мероприятий: там можно найти выставки, фестивали, театральные постановки, концерты, а также тематические подборки и персональные рекомендации, передает портал мэра и правительства столицы.

Промокоды размещены на праздничной странице сервиса, где их можно скопировать и сразу применить при покупке. Один промокод можно использовать несколько раз.

С 20 по 26 апреля действует скидка 15% на взрослые билеты на II Международную биеннале "Искусство будущего" в "Мультимедиа-арт-музее" для посещения в будние дни в мае. Гости увидят около 40 проектов, посвященных новейшим технологиям, нейросетям, робототехнике, 3D-анимации и 3D-печати. Свои работы представят звезды российского и мирового искусства, а в образовательной программе примут участие ведущие ученые, инженеры, разработчики технологий и другие эксперты.

С 20 по 30 апреля "Мосбилет" предлагает скидку 10% на билеты в Театр на Юго-Западе на два спектакля, показы которых состоятся в июле. Постановка "Мертвые души" представляет знакомый сюжет в жанре мистического триллера, а спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" приглашает задуматься о том, является ли страсть к женщинам божественным даром или проклятием.

"Мосбилет" – сервис на портале mos.ru, где можно купить билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы, без комиссии и наценок.

Для мероприятий, где требуются персональные данные, вводить ФИО и сведения посетителя необязательно: если у пользователя стандартная или полная учетная запись, достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию – Mos ID.

Если учетная запись упрощенная, обязательные поля нужно заполнить вручную. При оформлении билетов для детей все данные вносит только сопровождающий взрослый. Для ребенка до 14 лет можно указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения – при посещении мероприятий документ предъявлять не нужно.

Авторизованные пользователи также могут открыть QR-коды в мобильных приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что Агентство креативных индустрий Москвы впервые открывает прием заявок на участие в Пекинской международной книжной ярмарке. Подать заявку можно до 26 апреля включительно. Сама ярмарка пройдет с 17 по 21 июня.

культурагород

