Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 апреля, 10:00

Город

Семейный центр и городские мастерские заработали в районе Прокшино в ТиНАО

Фото: пресс-служба "А101"

В районе Прокшино в ТиНАО заработали две общественные площадки – Семейный центр и городские мастерские "Сфера дела" группы компаний "А101", об этом рассказали в пресс-службе застройщика.

Отмечается, что при создании пространства сделана ставка на совместное времяпрепровождение разных поколений. Так, в Семейном центре и мастерских есть кулинариум, столярная, инженерная и арт-мастерские, коворкинг и уютная гостиная, зал со сценой и студия звукозаписи, а также многофункциональная общественная игровая с лазательным комплексом и пространством для игры с водой. Есть зал для занятий йогой, танцами и гимнастикой, сенсорная комната и комната игровой психотерапии.

На кулинарных мастер-классах дети и взрослые смогут учиться готовить, в столярной и инженерной мастерских – строгать и паять, а в арт-мастерской – рисовать, шить, лепить, создавать гравюры. Расположенная там же семейная сцена позволит устроить концерт или кукольный спектакль.

Кроме того, в профессиональной студии звукозаписи есть возможность записать музыкальный альбом, а в арт-мастерской – создать афишу концерта или украсить одежду с помощью термопресса.

"Для самых маленьких предназначена плескательница – безопасная водная среда с разноуровневыми резервуарами, кранами, порогами и шлюзами. Там можно изучать свойства воды, запускать кораблики. Рядом – сенсорная комната, где ребенок получает необходимую стимуляцию для нейропсихического развития с помощью света, звука и различных фактур и текстур объектов для развития тактильных ощущений", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что основная функция новых общественных площадок в Прокшино – возможность для москвичей разнообразно проводить свой досуг в шаговой доступности.

Ранее стало известно о завершении строительства школы искусств в Филимонковском районе. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин. По словам мэра, образовательное учреждение рассчитано на одновременное пребывание более 1,1 тысячи человек. Благодаря этому дети из ТиНАО смогут развивать свои таланты, в том числе заниматься творчеством и музыкой.

город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика