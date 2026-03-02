Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 марта, 11:17

Культура

Более 100 учреждений культуры и творческого образования обновили в Москве за год

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 100 объектов культуры и творческого образования обновили в Москве в прошлом году. Свыше 30 из них включены в детские школы искусств, более 20 – в театры и концертные организации, 17 – в библиотеки и 12 – в музеи, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Столичные культурные учреждения не только ремонтируют, но и оснащают современной техникой. Всего в прошлом году для них приобрели больше 11 тысяч единиц нового оборудования, в том числе световые и звуковые системы для театров, музыкальные инструменты для детских школ искусств", – подчеркнула она.

В декабре открылся обновленный Музей героев Советского Союза и России. В здании теперь есть отдельный зал для временных проектов. Первый из них "Русский мир. Возвращение" доступен для посещения до конца сентября. Экспозиция собрана из личных вещей бойцов СВО и мирных жителей.

В сентябре завершилась реставрация исторического здания Московского театра Олега Табакова на Чистых прудах. Оно относится к объектам культурного наследия федерального значения. В рамках работ специалисты укрепили конструкции, заменили инженерные системы и установили новое сценическое оборудование.

В марте после реставрации открылась "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Здание на Поварской улице было построено в первой половине 1930-х годов. Оно включено в число объектов культурного наследия регионального значения.

В ходе работ специалисты обновили элементы из оселкового мрамора, несущие колонны и фасадную штукатурку. В Большом зале появилась передовая акустическая система и аппаратура для создания голограмм. Малый зал теперь можно задействовать в качестве телестудии и места для проведения онлайн-трансляций спектаклей. На цокольном этаже мастера сделали камерный кинозал.

Кроме того, капремонт был проведен в детской музыкальной школе имени А. К. Лядова. Здесь сделали концертный зал, рассчитанный на 88 человек, классы со звукоизоляционными перегородками, хореографический зал со специализированным покрытием и станками.

Также в Москве отреставрировали Центр оперного пения имени Галины Вишневской. В нем заменили скаты крыши, оконные блоки, привели в порядок часть внутренних помещений и входную группу.

В настоящее время ремонт продолжается более чем в 30 объектах. В их число входят культурные центры "Москворечье" и "Авангард", детская школа искусств имени М. А. Балакирева и Московский театральный колледж имени Л. А. Филатова.

В 2025 году при поддержке Москвы в театрах установили около 2 тысяч единиц оборудования. Поставка высококачественных видеопроекторов в Московский детский музыкально-драматический театр "Поколение" поспособствовала появлению там возможности экспериментировать с более сложными сценическими решениями.

Для детских школ искусств было приобретено около 6 тысяч единиц нового оборудования, включая компьютеры, акустические системы, прожекторы, пульты управления светом и музыкальные инструменты.

Ранее Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения после масштабной реставрации, которая была завершена в 2017 году. В настоящее время он является одним из основных досуговых центров выставки. Там проводятся спектакли Театра комедии, мастер-классы, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству.

Собянин объявил о завершении реставрации церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве

