26 апреля, 18:38

Российские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Европы в Батуми

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российские тяжелоатлеты на чемпионате Европы завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

Звание чемпиона Европы завоевал Геворг Серобян, выступавший в категории до 79 килограммов. Серебряные награды получили Зарина Гусалова (до 69 килограммов), Варвара Кузьминова (до 77 килограммов), Яна Сотиева (до 86 килограммов) и Даниил Вагайцев (свыше 110 килограммов). Бронзовыми призерами стали Ольга Те (до 58 килограммов) и Тимур Наниев (свыше 110 килограммов).

На турнире российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев позитивно оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования. Речь идет о следующем сезоне. По его словам, министерство работает над этим вопросом.

