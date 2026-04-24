Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:26

Спорт

Гран-при Турции вернется в календарь "Формулы-1" с 2027 года

Фото: ТАСС/Zuma/IPA/Federico Basile

Гран-при Турции вернется в календарь "Формулы-1" как минимум на 5 лет, начиная с 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента республики.

Трасса Istanbul Park принимала этапы чемпионата в 2005–2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах. Презентация проекта состоялась в Стамбуле в пятницу, 24 апреля. В рамках мероприятия болид "Формулы-1" проехал по улицам города.

По оценкам организаторов, проведение этапа "Формулы-1" усилит туристическую привлекательность Стамбула. В целом возвращение гонки привлечет в страну миллионы болельщиков со всего мира.

"Гонки, которые будут проходить в Istanbul Park как минимум в течение следующих пяти лет, укрепят позиции Стамбула в мире и покажут, что наша страна является безопасным убежищем в регионе", – отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее руководство чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" отменило этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Они должны были пройти 10–12 и 17–19 апреля соответственно.

Организация рассматривала несколько альтернативных вариантов проведения гонок, однако было решено не делать замен. Таким образом, следующий этап состоится с 1 по 3 мая в Майами в США.

