Эксперт Викторов посоветовал аллергикам использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами

Апрель и май традиционно становятся одними из самых сложных месяцев для аллергиков: концентрация пыльцы растет, а сухой воздух и пыль дополнительно усиливают дискомфорт. Поэтому важно не ограничиваться только медикаментами, а менять повседневные привычки и снижать контакт с аллергенами в быту, предупреждают эксперты. Расскажем, какие устройства помогают облегчить состояние.

Увлажнение

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы, стоит уехать из столицы в другую климатическую зону, чтобы переждать пик цветения, рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Евгения Назарова. Она отметила, что пыление березы ориентировочно начинается в апреле. По ее словам, если у пациентов есть возможность поменять климатическую зону на две-три недели, то это "вариант".

Однако если такой возможности нет, то необходимо принимать экстренные меры в повседневной жизни. Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха, рассказал Москве 24 руководитель направления бытовой техники и электроники в "Мегамаркете" Владимир Викторов.



Владимир Викторов руководитель направления бытовой техники и электроники в "Мегамаркете" Современные модели с HEPA-фильтрами способны задерживать мельчайшие частицы пыльцы, пыли и других аллергенов. Особенно это важно в период активного цветения, когда даже при закрытых окнах часть аллергенов все равно попадает в помещение.

Также при выборе стоит обращать внимание на площадь покрытия и наличие многоступенчатой системы фильтрации.

Дополнительно улучшить качество воздуха помогают увлажнители. В сухой среде частицы пыльцы дольше остаются в помещении, тогда как при достаточном уровне влаги они быстрее оседают, и дышать становится легче.

"Оптимальным считается показатель в пределах 40-60%, который можно контролировать с помощью гигрометра или встроенных датчиков", – пояснил Викторов.

Уборка

Не менее важную роль играет регулярная уборка, и здесь ключевым инструментом становится пылесос. По мнению эксперта, для аллергиков также особенно актуальны модели с HEPA-фильтрами. Такие пылесосы не просто собирают пыль, но и удерживают мелкие частицы внутри, не выбрасывая их обратно в воздух.

Отдельно Викторов выделил датчики качества среды, которые помогают отслеживать уровень пыли и аллергенов в помещении. Они в реальном времени показывают концентрацию частиц в воздухе и позволяют понять, когда стоит включить очиститель или ограничить проветривание. По словам эксперта, это особенно полезно в период цветения, когда уровень пыльцы может меняться в течение дня.

При этом он также обратил внимание на комплексный подход: ни одно устройство не решает проблему полностью.



Владимир Викторов руководитель направления бытовой техники и электроники в "Мегамаркете" Лучший эффект дает сочетание нескольких решений: очиститель воздуха, регулярная уборка с качественным пылесосом, контроль уровня влажности и мониторинг качества окружающей среды.

Еще одно решение, которое набирает популярность, – специальные сетки-антипыльца для окон, которые устанавливаются аналогично обычным москитным, но имеют более мелкую структуру. Они действительно помогают снизить количество пыльцы, попадающей в помещение, особенно если окна часто открываются для проветривания. Однако полностью исключить попадание аллергенов такие сетки не могут, поэтому лучше использовать их в комплексе с другими мерами.

Для защиты вне дома некоторые выбирают фильтры для носа – небольшие устройства, которые вставляются в ноздри и задерживают частицы пыли и пыльцы. Они могут быть полезны в условиях города, особенно в дни с высокой концентрацией аллергенов.

"Это не универсальное решение, но как дополнительная мера в транспорте или на улице фильтры могут снизить нагрузку на организм", – посоветовал Викторов.

Также можно ориентироваться на открытые онлайн-карты пыльцы: с их помощью получится заранее оценить ситуацию и скорректировать режим проветривания или время прогулок, заключил эксперт.