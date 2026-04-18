Врач Логина: аллергия на березу сопровождается непереносимостью косточковых фруктов

Аллергия на пыльцу растений и деревьев может вызвать пищевую непереносимость – такая реакция называется перекрестной, рассказали врачи. Подробнее – в материале Москвы 24.

Осторожнее с фруктами и травами

Аллергия – это реакция иммунной системы на безвредные вещества (аллергены). Иммунитет по ошибке считает их опасными и пытается защитить организм. При перекрестной аллергии реакция наблюдается на абсолютно разные, но схожие по структуре продукты или вещества, рассказала Москве 24 иммунолог-аллерголог Надежда Логина.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Чаще всего люди с аллергией на пыльцу растений страдают пищевой непереносимостью. Это происходит из-за совпадающих по структуре аминокислот или белков. При этом аллергия на пыльцу – сезонное явление, а возникшая на ее фоне пищевая – круглогодичная.

Перекрестная аллергия ничем не отличается от обычной – у нее те же симптомы: либо ингаляционный синдром (насморк, чихание, зуд носоглотки, слезотечение, одышка, кашель), либо пищевая непереносимость (боль в животе, вздутие, диарея), либо кожные проявления (высыпания, зуд).

Например, перекрестная аллергия на пыльцу березы часто сопровождается пищевой непереносимостью всех косточковых фруктов, например яблок, груш, абрикосов, персиков, черешни. При аллергии на сорные травы (полынь, лебеда и амброзия) может наблюдаться реакция на цитрусовые, виноград, томаты, огурцы, баклажаны и кабачки. Если есть аллергия на пыльцу орешника, то может возникать перекрестная пищевая аллергия на орехи, рассказала врач.

Сезон гиперчувствительности к пыльце начинается в конце марта, когда зацветают первые кустарники и деревья. В конце мая – начале июня может начаться реакция на луговые травы, в середине лета – на злаковые, а в конце лета и до выпадения первого снега угрозу представляют сорные аллергены.

"Термическая обработка всех овощей и фруктов обычно снижает или ликвидирует реакцию на плоды. Однако это не решит проблему полностью, и желательно вовсе исключать продукты, вызывающие непереносимость", – подчеркнула эксперт.

По словам иммунолога, аллергию определяют методом кожных проб (на кожу руки наносят микродозу аллергена, далее делают прокол или царапину, после чего возникает местная реакция). Также ее выявляют при сдаче крови.

Логина рассказала, что аллергическую реакцию лечат методом аутолимфоцитотерапии – путем подкожного введения собственных лимфоцитов (иммунных клеток) человека, выделенных из венозной крови. В этом случае иммунитет формируется постепенно и навсегда.

"Взрослым проводят восемь процедур, подросткам – семь, детям с 6 до 8 лет делают всего шесть", – отметила аллерголог.

Также распространена эндоназальная аутолимфоцитотерапия, когда врач наносит на слизистую носа собственные лимфоциты человека, страдающего аллергией. Симптомы уменьшаются примерно после второй процедуры и позволяют прожить опасный сезон без препаратов, добавила специалист.

Игнорирование опасно

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог, детский пульмонолог Екатерина Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, что аллергия может появиться в любом возрасте: предрасполагающим фактором является наследственность. Перекрестная реакция может возникнуть не раньше 2–3 лет: к этому времени у ребенка расширяется рацион и чаще происходят контакты с потенциальными раздражителями.





Екатерина Чернышова аллерголог-иммунолог, детский пульмонолог При этом аллергия не имеет накопительного эффекта. Нельзя, имея аллергию на пыльцу березы, вызвать реакцию на яблоки, съев за раз несколько килограммов.

Однако с возрастом аллергия может усилиться, в том числе из-за накопления "аллергической нагрузки" (общий объем аллергенов, воздействующих на организм за определенное время), поэтому игнорировать ее нельзя.

"Отказ обращаться к врачу за лечением с годами может привести к контактному дерматиту, бронхиальной астме, крапивнице, а также в целом ухудшить качество жизни", – добавила эксперт.

При появлении признаков аллергии, особенно если она зависит от сезона, специалист посоветовала минимизировать контакт с раздражителем. Часто сложности возникают с пыльцой березы. Бороться с ней поможет ежедневная влажная уборка, закрытые окна, проветривание только через антипылевые сетки, которые необходимо регулярно мыть. Стоит также использовать увлажнитель воздуха с высоким уровнем фильтрации.

Помимо этого, необходимо поддерживать оптимальную влажность в помещении – от 45% до 65%. Температура в комнате должна быть от 18 до 24 градусов. При активном цветении допускаются прогулки на улице, но желательно после дождя, когда пыльцы меньше и воздух чище, подытожила эксперт.