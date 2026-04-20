20 апреля, 10:31

На дизайн-заводе "Флакон" установили арт-объект выставки "ВМЕСТЕ"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

На главной площадке дизайн-завода "Флакон" появился временный арт-объект, приглашающий на Международную выставку современного искусства "ВМЕСТЕ". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Саму выставку можно посетить до 17 мая. Такая большая экспозиция впервые разместилась в медучреждении – новом онкоцентре Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в инновационном центре "Сколково".

Экспозицию в онкоцентре демонстрируют до его открытия и приема пациентов. На площади порядка 60 тысяч "квадратов" расположились свыше 200 работ 70 художников со всего мира.

Арт-объект в виде многослойного силуэта человека воплощает идею экспозиции – поддержку, присутствие и сопричастность. Его автором выступила команда творческой экосистемы "САБСТАНЦИЯ".

Проект "ВМЕСТЕ" рассказывает о роли искусства в создании гуманной среды. После завершения экспозиции некоторые произведения останутся в клинике.

На выставке свои работы представляют художники из России и других стран, которые работают в самых разных форматах. Многие произведения они создали непосредственно для проекта.

Выставка проходит по адресу Большой бульвар, дом 67. Посетить ее можно бесплатно. Для гостей сделали трансфер от станции Сколково МЦД и станции "Киевская" столичного метрополитена. Дополнительная информация содержится на сайте проекта.

На время работы выставки "ВМЕСТЕ" для посетителей будут открыты мастерские художников, интерактивные фотозоны и лекторий. Благодаря этому гости смогут больше узнать о современном искусстве. Также экспозиция напомнит им о том, что человек, который столкнулся с болезнью, не одинок.

