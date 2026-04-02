02 апреля, 09:48

Международная выставка современного искусства откроется в больнице в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная выставка современного искусства "ВМЕСТЕ" состоится в Московской городской онкологической больнице № 62 в "Сколкове" с 17 апреля по 17 мая, передал портал мэра и правительства столицы.

Впервые в России экспозиция будет расположена в стенах медучреждения. Уточняется, что это событие станет первым шагом к формированию постоянной арт-коллекции онкологического центра: часть представленных произведений останется в клинике.

Как подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, московская медицина – это не только передовые технологии и инновационные методы лечения, но и атмосфера человеческого участия, благодаря которой пациентам легче справляться с болезнью. Важную роль в создании благоприятной среды, по ее словам, играет искусство.

"Мы решились показать его в непривычном месте, в стенах больницы. Так появился проект "ВМЕСТЕ", который объединяет врачей, художников, архитекторов и горожан. Проект реализован Департаментом здравоохранения Москвы при поддержке Департамента культуры города", – отметила заммэра.

В его создании принимают участие крупные российские арт-институции: творческая экосистема "САБСТАНЦИЯ", галерея "Триумф", Дом культуры "ГЭС-2". Ракова добавила, что экспозиция позволяет с новой стороны взглянуть на роль искусства как помощника в процессе лечения и восстановления.

Она обратила внимание на важность того, что выставка пройдет в новом онкологическом центре в "Сколкове" – первой больнице, которая открывается в рамках масштабного столичного проекта по созданию современных медицинских комплексов.

"Мы хотим, чтобы в таких клиниках с самого начала формировалась исцеляющая среда, ориентированная на эмоциональное состояние пациента", – сказала заммэра.

Идея выставки "ВМЕСТЕ" заключается в том, чтобы напомнить: человек, столкнувшийся с болезнью, не должен чувствовать себя одиноким – рядом с ним всегда находятся врачи, родные и другие люди, готовые помочь.

Экспозиция займет два корпуса онкологического центра, который до своего официального открытия и начала приема пациентов будет функционировать как выставочное пространство. На общей площади около 60 тысяч квадратных метров разместятся более 200 арт-объектов и инсталляций, созданных 70 художниками.

В свою очередь, заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в настоящее время культурные, исторические и просветительские экспозиции все чаще выходят за рамки традиционных музейных площадок. Разнообразные выставки сегодня можно увидеть на городских бульварах и в парках, в молодежных, волонтерских и иных общественных пространствах, и проект "ВМЕСТЕ" станет еще одним прекрасным примером такого подхода.

Часть произведений будет создана специально для этого проекта. Художники, скульпторы и архитекторы представят эскизы работ в самых разных жанрах – от паблик-арта до художественной росписи.

В выставке примут участие как российские, так и зарубежные авторы. Среди них – Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, Максим Петруль из Белоруссии, бразилец Антонио Оба, южнокорейский художник Ким Пенг Хо, а также Мишель Окпаре из Нигерии.

На время работы выставки для гостей будут открыты мастерские художников, интерактивные фотозоны, лекторий и другие иммерсивные форматы. Все это позволит посетителям ближе познакомиться с современным искусством и по-новому осмыслить его роль в создании гуманной и поддерживающей среды.

Куратором выставки стала основательница творческой экосистемы "САБСТАНЦИЯ" Сабина Чагина. В экспозиции можно будет увидеть арт-объекты художников этого объединения.

Проект "ВМЕСТЕ" объединил не только авторов, но и ведущие культурные институции. Сокуратором выставки назначена Юлия Аксенова, которая представила собственный отбор произведений для экспозиционных разделов галереи "Триумф" и фонда развития современной культуры V-A-C. Мультимедийная студия Sila Sveta подготовила три инсталляции, объединенные общей темой взаимодействия человека, света и технологий.

Выставка "Вместе" будет проходить по адресу инновационный центр "Сколково", Большой бульвар, дом 67. Вход бесплатный. Для посетителей организуют трансфер от станции "Сколково" первого Московского центрального диаметра, а также от станции метро "Киевская".

Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" 11 апреля откроется первый в России музей пластических фигур. Уточнялось, что он станет первым в стране масштабным выставочным проектом, который представит галерею выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства.

