Москвичи посетили 90 театральных премьер и спецпоказов с сервисом "Мосбилет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

За год жители Москвы посетили 90 театральных премьер и спецпоказов в 20 жанрах с сервисом "Мосбилет", заявила пресс-служба сервиса.



"Мосбилет" отмечает первый год со дня запуска. За это время он стал проводником по культурным событиям города, объединив выставки, спектакли, концерты и многое другое.

"Москвичи переживали за героев, смеялись до слез, восхищались декорациями и музыкальным оформлением, кричали "браво" и обсуждали постановки с близкими", – указано в сообщении.

Кроме того, артисты выходили под овации зала больше 10 тысяч раз, а в антракте было съедено свыше 250 тысяч бутербродов.

Представители сервиса добавили, что если заказывать билеты на официальной городской платформе, то можно быть уверенным в отсутствии рисков. Благодаря "Мосбилету" культура становится доступнее для каждого, отметил художественный руководитель Московского театра "Современник" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

О том, что покупка билетов через сервис является безопасной, также сказал директор Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков. Он объяснил, что у многих успешных площадок есть "сайты-двойники", что является большой проблемой.

"Сервис "Мосбилет" – это безопасный сервис, где зритель, покупая билет, может быть уверен, что покупает его именно у театра", – подчеркнул Жуков.

При этом билеты продаются без сервисного сбора, комиссии и скрытых наценок. Баллы, заработанные за покупку на платформе, можно обменять на скидки до 20% при оформлении новых заказов.

Ранее сообщалось, что "Мосбилет" предлагает приобрести билеты в три столичных театра со скидкой в честь годовщины. В частности, до 1 апреля на сайте можно применить промокод и получить скидку 20% на спектакли в Театре имени Н. В. Гоголя, которые пройдут в мае.

