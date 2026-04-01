МЧС РФ утвердило правила пожарной безопасности для деревянных пятиэтажек

МЧС РФ утвердило первый свод правил пожарной безопасности для пятиэтажных домов, сделанных из дерева. Документ начал действовать 1 апреля, сообщается на сайте ведомства.

"Работа велась в рамках протокольных решений правительства Российской Федерации и заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева. Для их реализации была создана межведомственная рабочая группа с участием органов власти, научного сообщества и бизнеса", – указало министерство.

В ведомстве подчеркнули, что полученная информация стала основой для нового документа. В результате проделанной работы МЧС утвердило свод правил "Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов".

"Была реализована одна из самых масштабных в России программ испытаний деревянных конструкций", – добавило ведомство.

