Минэнерго Подмосковья предложило запретить майнинг в регионе

Минэнерго Московской области видит необходимость в полном запрете майнинга криптовалюты, указал министр энергетики региона Сергей Воропанов.

"По нашим оценкам, сейчас порядка 1 ГВт, наполовину в Москве и Московской области, занимаются майнингом, который не приносит никакого положительного эффекта для экономики Московского региона. Поэтому я хотел бы выйти с такими предложениями", – сказал он в ходе форума "Энергопром-2026".

Среди других вариантов – разработать схему размещения центров обработки данных (ЦОД) мощностью свыше 10 МВт и ввести запрет на прямое подключение к энергообъектам.

Ранее запрет на майнинг ввели в Бурятии и Забайкалье. Такие же ограничения действуют до 2031 года в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. С 7 апреля майнинг могут запретить на юге Иркутской области.

До этого Минфин России предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. Уточнялось, что еще не все майнеры готовы входить в соответствующий реестр и вести свою деятельность открыто. В связи с этим прорабатываются варианты для обеления майнинга.

