01 апреля, 16:26

Минэнерго Подмосковья предложило запретить майнинг в регионе

Минэнерго Московской области видит необходимость в полном запрете майнинга криптовалюты, указал министр энергетики региона Сергей Воропанов.

"По нашим оценкам, сейчас порядка 1 ГВт, наполовину в Москве и Московской области, занимаются майнингом, который не приносит никакого положительного эффекта для экономики Московского региона. Поэтому я хотел бы выйти с такими предложениями", – сказал он в ходе форума "Энергопром-2026".

Среди других вариантов – разработать схему размещения центров обработки данных (ЦОД) мощностью свыше 10 МВт и ввести запрет на прямое подключение к энергообъектам.

Ранее запрет на майнинг ввели в Бурятии и Забайкалье. Такие же ограничения действуют до 2031 года в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. С 7 апреля майнинг могут запретить на юге Иркутской области.

До этого Минфин России предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. Уточнялось, что еще не все майнеры готовы входить в соответствующий реестр и вести свою деятельность открыто. В связи с этим прорабатываются варианты для обеления майнинга.

Россиянам пока не разрешат оплачивать товары и услуги криптовалютой

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

