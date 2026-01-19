Форма поиска по сайту

19 января, 17:59

Политика

В РФ предложили штрафовать за нарушение законодательства о майнинге

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

КоАП РФ могут дополнить новой статьей. В частности, за нарушение запрета на майнинг в тех регионах, где действует подобный запрет, физлицам грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей, а также конфискация оборудования.

Должные лица рискуют получить штраф от 300 до 800 тысяч рублей либо дисквалификацию от 1 до 2 лет. В свою очередь, юридические лица могут получить штраф от 1 до 2 миллионов рублей с конфискацией оборудования либо приостановку деятельности до 90 дней с конфискацией.

Ранее сообщалось, что Минфин начал формирование государственного реестра майнеров. На момент октября 2025 года в системе было зарегистрировано уже 1 364 майнера. Также ведомство приняло решение о налогообложении майнинга.

Кроме того, Минфин и ЦБ РФ договорились подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов и работы криптобиржи.

