Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:04

Происшествия

В Ленобласти пресечена работа майнинг-фермы в цыганском поселении

Фото: mvdmedia.ru

Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области. Ее обнаружили при проверке мест проживания цыган, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, оборудование, которое напоминает майнинг-установку, было найдено в подвальном помещении одного из домов на 5-й дороге в поселке Красный Бор.

"Владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Данная техника изъята, проводится разбирательство", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили личности свыше 100 граждан, 24 из них – несовершеннолетние. В полицию доставили 21 человека. К ответственности были привлечены также граждане, которые проживали без паспорта. Их идентифицировали по отпечаткам пальцев, некоторые получили повестки.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, которые принимали участие в рейде, зафиксировали нарушения в трех семьях. Там не нашлось продуктов питания, некоторых вещей и спальных мест для детей. Были составлены административные протоколы.

Ранее в Ленинградской области пресекли работу нелегальной майнинг-фермы с ущербом на сумму более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с нарушителями. Майнеры похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика