В Ленобласти пресечена работа майнинг-фермы в цыганском поселении

Фото: mvdmedia.ru

Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области. Ее обнаружили при проверке мест проживания цыган, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, оборудование, которое напоминает майнинг-установку, было найдено в подвальном помещении одного из домов на 5-й дороге в поселке Красный Бор.

"Владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Данная техника изъята, проводится разбирательство", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили личности свыше 100 граждан, 24 из них – несовершеннолетние. В полицию доставили 21 человека. К ответственности были привлечены также граждане, которые проживали без паспорта. Их идентифицировали по отпечаткам пальцев, некоторые получили повестки.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, которые принимали участие в рейде, зафиксировали нарушения в трех семьях. Там не нашлось продуктов питания, некоторых вещей и спальных мест для детей. Были составлены административные протоколы.

Ранее в Ленинградской области пресекли работу нелегальной майнинг-фермы с ущербом на сумму более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с нарушителями. Майнеры похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

