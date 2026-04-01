Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 04:29

Политика

В РФ выступили за легализацию криптообменников

Фото: depositphotos/steveheap

Деятельность криптообменников в России необходимо легализовать и ввести в правовое поле, чтобы защитить граждан от мошенников. Об этом в интервью ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, в настоящее время криптообменники в России функционируют вне установленных государством правовых рамок, полагаясь исключительно на собственную репутацию. В условиях колоссального ежедневного дохода вопросы самоограничения отходят на второй план, что создает значительные риски.

Машаров подчеркнул, что именно перевод в криптовалюту послужит основным инструментом легализации средств, похищенных у граждан дистанционными мошенниками. По его мнению, легализация обменников позволит пресечь мошеннические схемы, так как любые иные схемы обналичивания уже отслеживаются и блокируются в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, это прекратит вывод средств в нелегальные онлайн-казино.

"При этом считаю, что после появления в России официальных онлайн-казино, платежи через криптовалюту могут стать основным каналом переводов, это позволит безболезненно перевести поток клиентов из России к официальным игрокам", – добавил Машаров.

Он отметил, что особое внимание следует уделить общественному контролю за деятельностью таких организаций, так как специфика цифровых валют несет в себе высокие риски как для общества в целом, так и для отдельных граждан.

Ранее Минфин РФ предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что соответствующий законопроект уже разрабатывается и может быть внесен в нижнюю палату ГД уже в весеннюю сессию.

политикаэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика