Эксперт Стригунова: тренд No buy поможет снизить тревогу и создать ощущение свободы

В соцсетях завирусился тренд No buy – добровольный отказ от части покупок на определенный срок. С чем это связано и какие у него есть плюсы и минусы, разбиралась Москва 24.
Экономный стиль жизни
Стиль жизни No buy, который помогает рационализировать расходы c помощью отказа от импульсивных покупок, стал заметным трендом в Сети. Те, кто уже попробовал данный подход, отмечают, что здесь важны не жесткие правила, а осознанность: заранее решить, что именно не стоит приобретать, а что оставить в списке разрешенного.
Пользователи из разных стран опубликовали более ста тысяч видеороликов и постов под хештегом #NoBuy. В них они, например, отмечают, что рациональный подход к шопингу помогает накопить на крупные цели.
Похожими историями делятся и другие авторы. Например, одна из девушек целый год отказывалась от импульсивных покупок на маркетплейсах, чтобы порадовать близкого человека.
"Порой руки так и тянулись заказать очередное платье или сотые патчи для глаз, но нет, всячески старалась себя отвлекать, ведь была главная цель – накопить на обучение в автошколе для мамы. Она давно мечтала, но постоянно откладывала эту трату. И что вы думаете, через неделю идем записываться. Так приятно быть ее феей", – рассказала она о впечатлениях после такого эксперимента.
Кроме того, пользователи отмечают, что подход No buy помог им в целом более рационально распределять бюджет.
"Сейчас перед покупкой даю себе время переспать с этой мыслью. И плюс перевожу покупку в рабочее время: сколько я должна отработать в офисе, чтобы купить какое-то конкретное платье. Тогда приходит понимание, а на самом ли деле этот кусок ткани стоит пару моих рабочих дней", – говорится в одном из комментов.
Также в контексте подхода люди все чаще рассматривают варианты свопов – пространства, где участники обмениваются ненужными, но пригодными для использования вещами: одеждой, обувью, книгами, косметикой, игрушками и даже комнатными растениями. Основная идея – снизить чрезмерное потребление новых товаров и дать вещам "вторую жизнь".
Это своего рода охота за сокровищами, поделилась одна из посетительниц такого свопа Виктория Иванова в разговоре с телеканалом Москва 24.
По словам девушки, даже если она заходит в своп в плохом настроении, то выходит из него исключительно в прекрасном расположении духа.
Привычка покупать
Последние 10–15 лет покупки для большинства стали очень простыми и понятными: если раньше товары приобретались чаще по необходимости, то сейчас это превратилось в маленькие дофаминовые подзарядки в один клик, и это стало своего рода ловушкой. Об этом Москве 24 рассказал маркетолог, экономист Никита Шатохин.
По его словам, главные плюсы тренда – финансовая дисциплина и психологический эффект: человек чувствует, что больше контролирует свою жизнь, снижает импульсивные траты, приобретает привычку не покупать, а накапливать и создавать.
"Негатив в том, что это ограниченный по времени тренд. Как с похудением: человек решает с понедельника сесть на жесткую диету, а в четверг срывается и ест тонну шоколада. Здесь точно такая же механика. Любая финансовая грамотность и привычки формируются только при осознанном подходе, а не когда это временный тренд. Большинство, которое будет себя сдерживать условный месяц, по окончании этого времени пойдет и накупит еще больше, чем приобрели бы за это время", – считает эксперт.
Вместе с тем Шатохин отметил, что секрет осознанного подхода – базовая финансовая грамотность. Нужно подходить к любой покупке с мыслью: "Зачем она мне нужна?" При этом сказать себе, что хочется приобрести какую-то мелочь, которая просто порадует, – это тоже часть осознанного потребления, но важно себе в этом признаваться. Тогда на долгой дистанции проще это контролировать, уточнил он.
Также необходимо ставить перед собой понятную конкретную цель. Если это определенная сумма на что-то большое и значимое, тренд действительно поможет сэкономить бюджет. Но когда это просто временный порыв сделать как все, то успех маловероятен, заключил специалист.
В свою очередь, семейный психолог, писатель Радмила Стригунова в разговоре с Москвой 24 пояснила, что тренд No buy становится популярным не только по экономическим причинам.
По ее словам, это дает чувство контроля над жизнью, снижает тревогу и создает ощущение свободы. Выходя из магазина без покупки, часто приходит осознание, что вещь на самом деле не нужна.
"Многие живут в соцсетях, где постоянно видят красивые фотографии с новыми вещами. Легко начать сравнивать себя и чувствовать, что чего-то недостает. No buy помогает остановиться и понять, что делает человека счастливым, кроме покупок. Отказываясь от спонтанных трат, сначала есть легкий дискомфорт – по привычке хочется купить то, что понравилось, но потом приходит облегчение и даже радость, что не нужно постоянно что-то искать и выбирать", – рассказала специалист.
Стригунова добавила, что при таком подходе у человека успокаивается нервная система, снижается стресс от выбора и трат, он начинает лучше понимать свои истинные желания, отделяя их от навязанных рекламой.
"Однако есть и риски. Если человек устанавливает слишком сложные правила и начинает ругать себя за любую покупку, это может создать тревогу. Некоторые даже способны использовать No buy как повод для изоляции от друзей, отказываясь от походов в кафе, потому что там нужно что-то купить", – предупредила специалист.
Такой перекос может стать ощутимым минусом тренда. Главное, чтобы это был добровольный и комфортный фильтр, а не жесткий запрет на все подряд, заключила психолог.