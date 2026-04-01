Эксперт Стригунова: тренд No buy поможет снизить тревогу и создать ощущение свободы

В соцсетях завирусился тренд No buy – добровольный отказ от части покупок на определенный срок. С чем это связано и какие у него есть плюсы и минусы, разбиралась Москва 24.

Экономный стиль жизни

Фото: tiktok.com/miawestrap; jessmsheppard; selinapinedale

Стиль жизни No buy, который помогает рационализировать расходы c помощью отказа от импульсивных покупок, стал заметным трендом в Сети. Те, кто уже попробовал данный подход, отмечают, что здесь важны не жесткие правила, а осознанность: заранее решить, что именно не стоит приобретать, а что оставить в списке разрешенного.

Пользователи из разных стран опубликовали более ста тысяч видеороликов и постов под хештегом #NoBuy. В них они, например, отмечают, что рациональный подход к шопингу помогает накопить на крупные цели.





пользователь Сети Год ничего не покупала: новую одежду, обувь, аксессуары, бьюти-продукты и предметы интерьера. И сейчас расскажу, на что же потратила сэкономленные деньги. Например, исполнила давнюю мечту на год раньше запланированного, подав заявку в институт психоанализа. На выходе будет сертификат, который признает международная ассоциация аналитической психологии. Это куда круче, чем крем, который живет полгода.

Похожими историями делятся и другие авторы. Например, одна из девушек целый год отказывалась от импульсивных покупок на маркетплейсах, чтобы порадовать близкого человека.

"Порой руки так и тянулись заказать очередное платье или сотые патчи для глаз, но нет, всячески старалась себя отвлекать, ведь была главная цель – накопить на обучение в автошколе для мамы. Она давно мечтала, но постоянно откладывала эту трату. И что вы думаете, через неделю идем записываться. Так приятно быть ее феей", – рассказала она о впечатлениях после такого эксперимента.

Кроме того, пользователи отмечают, что подход No buy помог им в целом более рационально распределять бюджет.

"Сейчас перед покупкой даю себе время переспать с этой мыслью. И плюс перевожу покупку в рабочее время: сколько я должна отработать в офисе, чтобы купить какое-то конкретное платье. Тогда приходит понимание, а на самом ли деле этот кусок ткани стоит пару моих рабочих дней", – говорится в одном из комментов.

Также в контексте подхода люди все чаще рассматривают варианты свопов – пространства, где участники обмениваются ненужными, но пригодными для использования вещами: одеждой, обувью, книгами, косметикой, игрушками и даже комнатными растениями. Основная идея – снизить чрезмерное потребление новых товаров и дать вещам "вторую жизнь".

Это своего рода охота за сокровищами, поделилась одна из посетительниц такого свопа Виктория Иванова в разговоре с телеканалом Москва 24.





Виктория Иванова посетительница свопа Очень медитативный процесс перебирания вещей, от вешалки к вешалки. Он меня успокаивает.

По словам девушки, даже если она заходит в своп в плохом настроении, то выходит из него исключительно в прекрасном расположении духа.





Привычка покупать

Последние 10–15 лет покупки для большинства стали очень простыми и понятными: если раньше товары приобретались чаще по необходимости, то сейчас это превратилось в маленькие дофаминовые подзарядки в один клик, и это стало своего рода ловушкой. Об этом Москве 24 рассказал маркетолог, экономист Никита Шатохин.





Никита Шатохин маркетолог, экономист Многие осознают зависимость от импульсивного шопинга, плюс присутствует некий эффект перенасыщения. Чтобы избавиться от такой привычки, стараются находить какие-то выходы. Один из них, например, аскеза от нерациональных трат – как в случае с No buy.

По его словам, главные плюсы тренда – финансовая дисциплина и психологический эффект: человек чувствует, что больше контролирует свою жизнь, снижает импульсивные траты, приобретает привычку не покупать, а накапливать и создавать.

"Негатив в том, что это ограниченный по времени тренд. Как с похудением: человек решает с понедельника сесть на жесткую диету, а в четверг срывается и ест тонну шоколада. Здесь точно такая же механика. Любая финансовая грамотность и привычки формируются только при осознанном подходе, а не когда это временный тренд. Большинство, которое будет себя сдерживать условный месяц, по окончании этого времени пойдет и накупит еще больше, чем приобрели бы за это время", – считает эксперт.

Вместе с тем Шатохин отметил, что секрет осознанного подхода – базовая финансовая грамотность. Нужно подходить к любой покупке с мыслью: "Зачем она мне нужна?" При этом сказать себе, что хочется приобрести какую-то мелочь, которая просто порадует, – это тоже часть осознанного потребления, но важно себе в этом признаваться. Тогда на долгой дистанции проще это контролировать, уточнил он.

Также необходимо ставить перед собой понятную конкретную цель. Если это определенная сумма на что-то большое и значимое, тренд действительно поможет сэкономить бюджет. Но когда это просто временный порыв сделать как все, то успех маловероятен, заключил специалист.

В свою очередь, семейный психолог, писатель Радмила Стригунова в разговоре с Москвой 24 пояснила, что тренд No buy становится популярным не только по экономическим причинам.





Радмила Стригунова семейный психолог, писатель Наш мир – это постоянный поток рекламы, советов вроде "купи это, купи то", бесконечные картинки в соцсетях, баннеры. Все это создает давление и стресс, некоторые начинают думать, что без новой вещи они неполноценны. No buy – это своего рода пауза, которую человек устанавливает сам: например, не покупать новые гаджеты полгода или, примерив понравившуюся вещь в магазине, отложить ее и оставить за собой право подумать час, день или неделю.

По ее словам, это дает чувство контроля над жизнью, снижает тревогу и создает ощущение свободы. Выходя из магазина без покупки, часто приходит осознание, что вещь на самом деле не нужна.

"Многие живут в соцсетях, где постоянно видят красивые фотографии с новыми вещами. Легко начать сравнивать себя и чувствовать, что чего-то недостает. No buy помогает остановиться и понять, что делает человека счастливым, кроме покупок. Отказываясь от спонтанных трат, сначала есть легкий дискомфорт – по привычке хочется купить то, что понравилось, но потом приходит облегчение и даже радость, что не нужно постоянно что-то искать и выбирать", – рассказала специалист.

Стригунова добавила, что при таком подходе у человека успокаивается нервная система, снижается стресс от выбора и трат, он начинает лучше понимать свои истинные желания, отделяя их от навязанных рекламой.

"Однако есть и риски. Если человек устанавливает слишком сложные правила и начинает ругать себя за любую покупку, это может создать тревогу. Некоторые даже способны использовать No buy как повод для изоляции от друзей, отказываясь от походов в кафе, потому что там нужно что-то купить", – предупредила специалист.

Такой перекос может стать ощутимым минусом тренда. Главное, чтобы это был добровольный и комфортный фильтр, а не жесткий запрет на все подряд, заключила психолог.