На Урале 14 детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Свердловской области 14 детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Это произошло в детском лагере "Исетские зори" в Каменском районе. Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших обнаружен норовирус первого типа.

В связи с этим смену досрочно остановили, дети покидают лагерь. При этом за контактными подростками установлено медобследование по месту жительства.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение требований санитарного законодательства, а также обследуют персонал и отбирают пробы пищевых продуктов, смывов и дезрастворов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 9 детей парами хлора в бассейне в башкирском Стерлитамаке. Инцидент произошел 8 марта, когда три семьи отдыхали в сауне. После купания несовершеннолетние почувствовали недомогание. Всех пострадавших доставили в детскую больницу.

