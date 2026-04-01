01 апреля, 17:15

Происшествия

На Урале 14 детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Свердловской области 14 детей заразились острой кишечной инфекцией в лагере, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Это произошло в детском лагере "Исетские зори" в Каменском районе. Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших обнаружен норовирус первого типа.

В связи с этим смену досрочно остановили, дети покидают лагерь. При этом за контактными подростками установлено медобследование по месту жительства.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение требований санитарного законодательства, а также обследуют персонал и отбирают пробы пищевых продуктов, смывов и дезрастворов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 9 детей парами хлора в бассейне в башкирском Стерлитамаке. Инцидент произошел 8 марта, когда три семьи отдыхали в сауне. После купания несовершеннолетние почувствовали недомогание. Всех пострадавших доставили в детскую больницу.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

