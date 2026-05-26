26 мая, 10:13

Политика

В ГД призвали ограничить стоимость обучения в вузах

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ограничить максимальную стоимость обучения в вузах. Инициативу он высказал в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, предел роста цен нужно установить в соответствии с официальной инфляцией.

"Давайте государство установит "потолок" предельных цен на платное обучение, чтобы вузы их не задирали, как хотят", – сказал депутат.

Вместе с тем Миронов призвал сделать бесплатным обучение по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров, как в университетах, так и в колледжах.

Парламентарий уже выступал с подобным предложением. Тогда оно предполагало введение бесплатного обучения первого высшего образования по стратегически важным и дефицитным специальностям – речь шла о врачах, учителях, ученых и инженерах.

Реализация идеи, по мнению Миронова, должна стать первым шагом к отмене платы за первое высшее для всех россиян. При этом депутат призывал действовать поэтапно из-за нехватки бюджетных средств.

За минувший год стоимость обучения в российских вузах увеличилась на 10,7%. Это оказалось на 2,5% ниже, чем в 2025-м. В Москве цены выросли на 13,8%, в Санкт-Петербурге – на 7,9%, а в остальных регионах – на 10,5%.

Российские вузы выделили 620 тысяч бюджетных мест на новый учебный год

образованиеполитикаобщество

