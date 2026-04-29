Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:35

Общество

Стоимость обучения в вузах РФ увеличилась почти на 11% за год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость обучения в российских вузах увеличилась на 10,7% за год. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"В целом рост стоимости обучения в этом году 10,7% по всей стране, то есть это даже на 2,5% ниже, чем в прошлом году. При этом по регионам, естественно, по университетам ситуация разная", – отметил он.

По словам замминистра, в столице рост цен на обучение зафиксирован на уровне 13,8%, в Санкт-Петербурге – 7,9%, в остальных регионах – 10,5%.

Приемная кампания в российские вузы в 2026 году начнется 20 июня. В этом году станет обязательным вступительное испытание, соответствующее профилю будущего педагога при поступлении в педагогический вуз. Найти информацию о целевых местах абитуриенты смогут до начала приемной кампании.

Вместе с тем часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования.

У одиннадцатиклассников начались прослушивания в театральных вузах

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика