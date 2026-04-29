29 апреля, 09:15

В ГД предложили использовать современные и справедливые критерии оценки студенческих работ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила использовать при проверке студенческих работ дополнительные, современные и справедливые критерии оценки. Об этом она заявила в беседе с Агентством "Москва".

"Полностью отказываться от антиплагиат-сервисов, на мой взгляд, не стоит. Однако опираться только на них уже недостаточно", – отметила парламентарий.

По ее словам, нужно установить понятные и прозрачные правила использования нейросетей. Например, их можно было бы разрешить использовать для построения структуры и редактуры. В это же время студент должен уметь объяснять каждый вывод своими словами, показывая понимание материала.

Антиплагиат-сервисы не всегда могут отличить текст, написанный с помощью нейросети, от авторского. Из-за этого студенты вынуждены по несколько раз переписывать свою же работу, что демотивирует и отнимает много сил, добавила депутат.

Поэтому Лантратова предложила перейти к "практико-ориентированному подходу", так как в будущей профессии важнее не процент оригинальности в работе, а то, насколько человек может применить эти знания на практике. Также было бы полезно оценивать работу поэтапно.

"Правильный путь – разумное сочетание автоматических инструментов и экспертной оценки преподавателей", – указала депутат.

Опытный педагог поймет, где студент работал сам, а где полагался на искусственный интеллект (ИИ). Важней помочь людям не искать способы обходить систему, а развивать свои знания, критическое мышление и навыки, резюмировала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что студенты в РФ столкнулись с проблемами при проверке дипломов из-за антиплагиат-сервисов, которые стали активнее выявлять тексты, созданные с помощью нейросетей. Уточнялось, что программы принимают реальные работы за тексты, написанные ИИ.

