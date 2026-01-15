Депутат Харченко: изменение правил приема в вузы упростит жизнь абитуриентам

Ключевые изменения произошли в правилах приема абитуриентов в вузы в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В частности, корректировки внесены в правила целевого приема и процедуру подачи документов. Как это отразится на зачислении будущих студентов, разбиралась Москва 24.

Изменения приняты

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Минобрнауки РФ утвердило изменения в порядке приема абитуриентов в университеты, которые начнут действовать в 2026 году. Нововведения касаются подачи документов, правил целевого приема и поступления выпускников колледжей.





пресс-служба Минобрнауки РФ Изменения направлены на приведение порядка приема в вузы в соответствие изменениям, внесенным в законодательство об образовании в 2025 году. Кроме того, корректировки связаны с итогами анализа приемной кампании 2025–2026 года.

Начиная с текущего года абитуриенты смогут подать документы тремя способами: через портал "Госуслуги", в приемной комиссии университета или по почте. При этом вузы больше не смогут использовать для этого собственные информационные системы.

Также корректировки произошли в правилах целевого приема. Теперь квоты будут детализированными: в них станут указывать конкретные организации и заказчиков, форму обучения, количество мест и образовательные программы.

Кроме того, изменения коснулись и процедуры перераспределения вакантных мест. В рамках бакалавриата и специалитета места по целевой и особой квотам будут перераспределяться в отдельную. Для магистратуры корректировка будет еще более значимой: на основном этапе зачисления все невостребованные целевые места автоматически перейдут в общий бюджетный конкурс.

При этом выпускники колледжей с 2026 года смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на специальности, которые соответствуют профилю их профессионального образования. Определять это соответствие будут сами университеты.

Еще нововведения затронули граждан России, сдававших экзамены на территории Белоруссии, – они тоже смогут использовать свои результаты для поступления. При этом для иностранных абитуриентов сохранится возможность поступать по результатам внутренних испытаний, но только при условии, что у них нет действующих результатов ЕГЭ.

Ранее стало известно о повышении минимального порога ЕГЭ для подачи документов в университеты в 2026 году. Изменение коснулось 6 предметов: физика (41 балл вместо 39), иностранные языки (40 вместо 30), информатика (46 вместо 44), химия и биология (по 40 вместо 39), а также история (40 вместо 36). Как пояснила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова, это улучшит качество подготовки абитуриентов. При этом баллы являются лишь необходимым минимумом для подачи заявления и не гарантируют само зачисление.

Доступное образование

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с Москвой 24 отметила, что корректировки правил приема в вузы в 2026 году упрощают жизнь родителям и выпускникам школ и колледжей. Кроме того, они сделают поступление более доступным для абитуриентов из разных регионов. Этому будет способствовать, например, интеграция портала госуслуг с цифровыми платформами "Работа России" и "Поступай в вуз онлайн". Теперь выпускник из любого города или отдаленного населенного пункта сможет подать документы в желаемый вуз, не выезжая из дома, отметила депутат.



Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Что касается целевого приема, и абитуриенты, и родители действительно должны четко понимать, где в будущем начнет работать выпускник. Поэтому сведения о месте работы, социальном пакете и условиях трудоустройства крайне важны для принятия решения. Именно для этого и вводятся упомянутые нововведения. Сначала абитуриент определяет, где хочет работать, затем выбирает профессию на портале "Работа России" и только после этого заключает договор о целевом обучении.

По мнению парламентария, разрешение на поступление из Белоруссии также необходимо.

"Страны являются единым научно-образовательным пространством, и это касается как совместных исследований, так и взаимодействия молодых ученых. Образовательные экосистемы также должны быть интегрированы, и данный шаг – еще один вклад в это взаимодействие", – указала депутат.

Политика министерства науки повысит доступность и качество высшего образования, улучшит взаимодействие с рынком труда и подготовку специалистов, востребованных национальной экономикой для достижения технологического лидерства и целей развития РФ, заключила Харченко.

В частности на это направлены изменения для поступления выпускников колледжей, которые выбирают программу обучения по своему профилю. Как рассказала кандидат педагогических наук и доцент, эксперт международного конкурса практик инклюзивного высшего образования Вероника Сергеева Москве 24, для таких абитуриентов эти нововведения необходимы, поскольку молодые люди уже осознанно подходят к своей будущей специальности.

Положительным, по мнению эксперта, является и решение о перераспределении незаполненных целевых квот в счет бюджетных мест в магистратуре. Это поможет студентам получить образование на бюджетной основе. При этом такая мера, по мнению эксперта, не увеличит количество студентов.





Вероника Сергеева кандидат педагогических наук и доцент, эксперт международного конкурса практик инклюзивного высшего образования Дело в том, что при приеме в магистратуру есть конкретное количество бюджетных мест. То же самое происходит и с целевыми, но для конкретного заказчика (организации), который говорит: "Этот человек мне нужен, я хочу, чтобы он ко мне пришел, и гарантирую взять к себе на работу".

В целом эксперт назвала целевой набор студентов хорошим решением. Однако раньше, по ее мнению, к такому способу иногда прибегали с целью поступления в вуз с более низкими баллами. И если бы такой момент стал регулироваться строже, это бы оказалось правильной мерой, поскольку на такой вид обучения государство затрачивает средства.