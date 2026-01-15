Эксперт Козловская предупредила, что слово "ок" нельзя использовать в сочинениях ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заимствованные слова "окей" и "ок" нельзя использовать в сочинениях ЕГЭ, рассказала ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

Она объяснила, что эти слова используются в диалоге, однако сочинение ЕГЭ – монолог. Эксперт добавила, что ей "трудно даже представить" сочинение с данными словами.

Помимо этого, в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова омонимы "окей", частицы, выражающей согласие, и "окей" в функции сказуемого даны без помет. Слова "ок" в словаре нет. Этих слов также нет в Толковом словаре государственного русского языка, размещенного на сайте СПбГУ.

Козловская подчеркнула, что и у частицы, и у сказуемого есть русские аналоги – "да" и "хорошо".

"На просьбу "Сделаешь это для меня?" можно ответить русским словом "да", а в функции сказуемого можно использовать русские слова "хорошо", "отлично": "У меня все отлично", – заключила профессор.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в качестве примеров для сочинения ЕГЭ по русскому языку можно использовать содержание фильмов, аниме и комиксов, а также факты из собственной жизни. Однако предлагаемые на экзамене тексты для написания сочинения-рассуждения дают возможность обратиться к классическим форматам произведений литературы.

