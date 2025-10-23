ЕГЭ по истории станет обязательным для абитуриентов-гуманитариев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Абитуриенты гуманитарных направлений с 2027 года будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания" форума учителей истории и обществознания в МГИМО, передает ТАСС.

"Там, где есть гуманитарный профиль, вместо обществознания у нас обязательной становится история", – уточнил он.

Музаев также отметил, что текущий учебный год будет переходным, потому что школьники уже начали готовиться к ЕГЭ по обществознанию.

Ранее Минобрнауки России предложило включить ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления с 1 марта 2026 года. Предполагалось, что вузы смогут сами выбирать, на какие специальности требовать экзамен по этому предмету.

