Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение отдельного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по духовно-нравственной культуре России (ДНКР) не планируется, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

При этом ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявлял, что этот предмет может войти в соответствующий перечень для сдачи ЕГЭ. Цель дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, которое основано на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В Минпросвещения объяснили, что ДНКР будет преподаваться с 1 сентября 2026 года. В его рамках ученики получат знания и компетенции с развитием в других дисциплинах – истории, обществознании и литературе. Последние уже являются частью ЕГЭ, поэтому необходимости во включении ДНКР в перечень предметов для сдачи единого госэкзамена нет, резюмировали в министерстве.

Ранее Минобрнауки России предложило включить ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления. Соответствующее нововведение могут ввести с 1 марта 2026 года.

Уточнялось, что университеты смогут сами устанавливать в качестве обязательного экзамена для поступления на ряд специальностей не только обществознание, но и историю.

