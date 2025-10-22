ЕГЭ по истории может стать обязательным на социально-гуманитарных направлениях

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минобрнауки России предложило включить ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект ведомства.

В документе отмечается, что Минобрнауки предлагает дать возможность университетам самим устанавливать в качестве обязательного экзамена для поступления на ряд специальностей не только обществознание, но и историю.

Ранее ведомство определило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимы для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. В министерстве отметили, что количество баллов было изменено с целью повышения качества образования.

Также правительство и Минпросвещения поддержали продление переходного периода сдачи ЕГЭ в новых регионах. В связи с этим замдиректора департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества министерства Павел Белоконь напомнил, что ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать федеральный конституционный закон, продляющий общую рамку переходного периода сдачи экзамена для новых регионов.

