22 октября, 03:49

Общество

ЕГЭ по истории может стать обязательным на социально-гуманитарных направлениях

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минобрнауки России предложило включить ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект ведомства.

В документе отмечается, что Минобрнауки предлагает дать возможность университетам самим устанавливать в качестве обязательного экзамена для поступления на ряд специальностей не только обществознание, но и историю.

Ранее ведомство определило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимы для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. В министерстве отметили, что количество баллов было изменено с целью повышения качества образования.

Также правительство и Минпросвещения поддержали продление переходного периода сдачи ЕГЭ в новых регионах. В связи с этим замдиректора департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества министерства Павел Белоконь напомнил, что ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать федеральный конституционный закон, продляющий общую рамку переходного периода сдачи экзамена для новых регионов.

Минпросвещения и Рособрнадзор определились со сроками проведения ЕГЭ в 2026 году

образованиеобщество

