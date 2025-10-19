В Госдуме призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России необходимо ввести мораторий на внесение изменений в систему образования, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью ТАСС.

Таким образом он прокомментировал идею заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба об увеличении срока обучения в школах с 11 до 12 лет. Также он предложил начинать учебу с 6 лет.

По мнению Чернышова, эксперименты в системе образования нужно прекратить, поскольку ее и так подвергают большим изменениям. В пример он привел инициативы по ЕГЭ.

"Мне кажется, самое главное, что нужно сделать, – это наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений", – заключил парламентарий.

Между тем в Москве начали работать осенние научные программы для школьников. Почти 2 тысячи учеников примут участие в программах проекта "В центре науки". Вместе с тем осенью для учащихся 8–11-х классов откроется образовательная выездная школа. С 25 октября по 1 ноября школьники смогут изучить математическое моделирование, экономику, лингвистику и многое другое.