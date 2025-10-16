В ГД предложили запретить учителям задавать на дом непройденный материал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России учителям могут запретить задавать домашние задания по материалу, который не был изучен на уроках. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была направлена депутатами Госдумы от партии "Новые люди" Владиславом Даванковым, Антоном Ткачевым и Сарданой Авксентьевой на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Парламентарии указали, что в действующих нормативных документах нет четкого регулирования содержания домашнего задания. Это приводит к тому, что школьники часто получают задания на дом по темам, которые не были разобраны в классе. Такая ситуация вынуждает учеников, которым сложно самостоятельно разобрать материал, обращаться за помощью к онлайн-ресурсам и искусственному интеллекту (ИИ), что снижает качество обучения.

"В связи с вышеизложенным считаем необходимым внести изменения в вышеупомянутые нормативные акты, запретив во всех классах и по всем предметам задавать в качестве домашнего задания материал, который не был изучен (не разобран) на уроках", – следует из документа.

Такой подход, по мнению депутатов, сделает домашнюю работу эффективным инструментом закрепления знаний, поскольку задания будут выдаваться только по уже изученному материалу.

Более того, запрет на задания по новым темам смотивирует учеников чаще самостоятельно работать над уроками, что положительно скажется на их знаниях и навыках.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин еще в середине августа объявил о планах нижней палаты парламента разработать предложения по изменению подходов к домашнему заданию. По его словам, данная тема вызвала оживленную дискуссию. Проблема актуальна, ведь многие россияне считают, что нагрузка на школьников избыточна, поэтому ее необходимо снизить, подчеркнул спикер ГД.

Одной из инициатив стало предложение по поощрению учителей за внедрение инновационных методик вместо домашних заданий. Проектом предлагается поэтапно отказаться от обязательных домашних заданий большого объема в пользу проектной деятельности, систем формирующего оценивания и индивидуальных треков развития, которые помогут исключить повторение классного материала.

