В ГД назвали привлекательными для детей математические задачи с аниме-героями

Использование элементов аниме в образовании в настоящее время допустимо и даже привлекательно для детей, так как они иначе воспринимают мир. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат прокомментировала появившиеся в российских школах задачи, связанные с персонажами аниме "Атака титанов", на которые обратили внимание телеграм-каналы. В частности, ученикам предлагалось определить, во сколько раз Колоссальный титан выше Бронированного. СМИ отмечали, что это упущение со стороны министерства просвещения, и задались вопросом, почему учителя не используют задания, основанные на русских былинах.

"Сейчас другие дети, и я полагаю, что зрительное восприятие и формулировки, которые содержатся в учебниках, им ничуть не навредят. <...> Мы живем в XXI веке, и мне думается, что это не просто допустимо, а даже привлекательно для детей", – отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что в современном мире даже политики стараются внести разнообразие в свои выступления, используя в том числе элементы аниме.

Говоря о запрете на использование такой мультипликации в сочинениях на ЕГЭ, Останина отметила, что это разные вещи. В частности, математические задания требуют точных формулировок, а сочинения – творческого подхода.

Кроме того, изучение аниме не входит в программу уроков русского языка и литературы. Школьники знакомятся с классическими произведениями, которые были написаны задолго до появления японской анимации.

"Поэтому работа Рособрнадзора и министерства просвещения ведется в правильном направлении", – заключила Останина.

