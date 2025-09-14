В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект о госпитальных школах разрабатывается депутатами Госдумы совместно с министерствами здравоохранения и просвещения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Как уточнила парламентарий, данное учебное заведение предназначено для детей, которые находятся в больнице дольше 21 дня.

При этом она обратила внимание, что в некоторых регионах уже функционируют так называемые «госпитальные школы», однако отсутствует единый федеральный стандарт, регулирующий их создание и деятельность.

"Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено. Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены", – подчеркнула Буцкая.

Таким образом, ключевым аспектом становится обеспечение не только открытия таких школ, но и их стабильной и эффективной работы, считает она. Для этого требуется принятие отдельного закона, внесение в ГД которого произойдет оперативно, выразила надежду депутат.

Вместе с тем Буцкая уточнила, что каждый год около 6 миллионов детей проходят лечение в российских медицинских учреждениях, из которых примерно 400 тысяч остаются на лечении более 21 дня.

Более того, она сделала акцент на около 60 различных заболеваниях и состояниях, которые требуют длительного пребывания в стационаре. При этом многие из этих диагнозов не ограничивают физическую активность ребенка, что позволяет ему свободно передвигаться, общаться и продолжать обучение во время нахождения в больнице.

"Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов и так далее", – заключала парламентарий.

Еще одно нововведение, касающееся школ, предполагает закрепление статуса и полномочий родительских собраний в образовательных учреждениях. Законопроект в Госдуму внесут депутаты от фракции "Новые люди".

Согласно проекту, родительские собрания смогут принимать решения по вопросам меню, отмены требований к одежде, организации внеурочной деятельности и другим. Реализация данных мер позволит повысить уровень удовлетворенности работой школ с точки зрения родителей.