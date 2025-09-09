В ГД внесут проект о полномочиях родительских собраний в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Законопроект о закреплении статуса и полномочий родительских собраний в школах планируют внести в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы стали депутаты от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Они предлагают внести изменения в Федеральный закон "Об образовании в РФ".

Согласно проекту, родители в ходе собраний смогут принимать решения по таким вопросам, как примерное меню завтраков и обедов, отмена введения требований к одежде, организация внеурочной деятельности и прочее.

При этом в документе утверждается, что основные претензии у родителей возникают в том числе к преподаванию и методикам обучения, школьному питанию, медицинскому контролю. Однако сейчас родители не могут повлиять на решения администрации школы.

"У школ есть право, но не обязанность создавать родительские органы самоуправления. Даже если такие структуры существуют, их решения носят лишь рекомендательный характер", – говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает закрепить статус родительского собрания, состоящего из всех родителей (законных представителей) учащихся школы. Решения такого органа будут приниматься большинством голосов присутствующих и иметь обязательный характер.

Отмечается, что реализация данных мер позволит повысить уровень удовлетворенности работой школ с точки зрения родителей.

Вместе с тем лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил министру просвещения Сергею Кравцову ввести прогрессивную систему оплаты для учителей, сообщает телеканал "360".

Инициатива относится к преподавателям, работающим на полторы или две ставки.

По мнению депутата, в российской системе образования не хватает нескольких сотен тысяч педагогов. Причиной он назвал нагрузки и невысокую зарплату. Кроме прямых обязанностей, учителям приходится делать отчеты и общаться с родителями в чатах, добавил он.

В связи с этим депутат предложил за полторы ставки платить 170%, а за две – 240% от должностного оклада с возможностью увеличения. Запустить проект в пилотном режиме нужно в тех регионах, где остро ощущается нехватка учителей, считает Миронов.

Ранее в ГД предложили ввести единую спортивную форму в школах, запрос был направлен в Минспорт России. О проработке соответствующей инициативы рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин. По его словам, в министерстве поддерживают инициативы, однако высказали ряд замечаний.

