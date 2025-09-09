Минпросвещения определило единое время на изучение всех школьных предметов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения России утвердило единое время, которое должно быть выделено образовательными учреждениями на освоение каждого школьного предмета. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал РИА Новости во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

В рамках сформированного поурочного планирования школам предлагается примерно 30 типовых расписаний, которые они могут взять за основу или доработать исходя из собственных потребностей.

В результате, как пояснил Кравцов, у учеников старших классов будет больше времени на изучение истории России. В частности, им отводится 18 уроков на изучение Великой Отечественной войны (ВОВ). Министр напомнил, что до этого на эту тему было выделено всего шесть уроков.

Ранее министерство составило список из 100 необходимых к показу школьникам фильмов. В ведомстве подчеркнули, что основная цель рекомендаций заключается в использовании воспитательного потенциала художественных картин для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей России.

В список вошли лишь советские фильмы. Среди них, например, работы режиссеров Леонида Гайдая ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"), Эльдара Рязанова ("Берегись автомобиля"), Владимира Меньшова ("Москва слезам не верит") и других. Экранизации также планируется использовать при изучении предметов "литературное чтение", "литература", "история", "изобразительное искусство" и "музыка".