Минпросвещения составило список из 100 фильмов для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России составило список из 100 необходимых к показу школьникам фильмов. Перечень был опубликован на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что основная цель рекомендаций заключается в использовании воспитательного потенциала художественных картин для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей России.

В список вошли лишь советские фильмы. Среди них, например, работы режиссеров Леонида Гайдая ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"), Эльдара Рязанова ("Берегись автомобиля"), Владимира Меньшова ("Москва слезам не верит"), Алексея Германа ("Двадцать дней без войны"), Карена Шахназарова ("Мы из джаза") и других отечественных режиссеров.

Рядом с каждой картиной прописана возрастная категория в соответствии с прокатным удостоверением.

Фильмы также планируется использовать при изучении предметов "Литературное чтение", "Литература", "История", "Изобразительное искусство" и "Музыка". Соответствующие методические рекомендации были направлены во все субъекты РФ.

В мае Владимир Путин поручил создать список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях.

Данную инициативу, на которую также обращал внимание режиссер Шахназаров, поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, советские картины не устаревают и передают истинные духовно-нравственные ценности.