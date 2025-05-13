Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил создать список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Перечень поручений президента России по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.

Список из российских и советских фильмов подготовят совет и Минпросвещения до 30 августа.

Кроме того, будут разработаны инициативы по интеграции в учебные программы общего образования на уровнях основной и средней школы материалов, посвященных классическому кинематографу. За выполнение этой задачи будут отвечать глава Минпросвещения Сергей Кравцов и генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Также российский президент поручил правительству подготовить до 10 июня инициативы по передаче Минкультуры полномочий по разработке и осуществлению государственной политики в области литературы и издательской деятельности.

Ранее Шахназаров предложил Путину включить в школьную программу историю отечественного кинематографа. Он отметил, что это "очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию" молодежи.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко заявил, что преподавание истории кино в российских школах необходимо. По его словам, российскому кинематографу есть чем гордиться.