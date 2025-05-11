В Минкультуры РФ положительно оценили идею изучения истории кино в школах

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Преподавание истории кино в российских школах необходимо, заявил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

В марте народный артист РФ Карен Шахназаров в ходе заседания Совета по культуре и искусству предложил Владимиру Путину включить в школьную программу историю отечественного кинематографа. По словам режиссера, это "очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию" молодежи.

"У российского кинематографа есть чем гордиться. Это наша замечательная старая советская классика, это новое кино, это патриотическое кино", – приводит слова Давиденко ТАСС.

По его словам, сегодня происходит рассвет отечественного кино, поэтому сейчас самое время для того, чтобы делать очень важные и нужные шаги, которые будут способствовать развитию российского кинематографа.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры планирует отказаться от финансирования сериалов и увеличить затраты на производство документального и анимационного кино. Также ведомство планирует выделить средства на создание неигровых фильмов. Авторы получат полное финансирование в соответствии со сметой, но не более 15 миллионов рублей. В 2024 году сумма составляла 10 миллионов.