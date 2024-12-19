Путин рассказал, что смотрит с внуками историческое кино и экранизации былин

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин смотрит историческое кино, экранизации былин и русских сказок вместе с "близкими малышами". Об этом президент рассказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Российский лидер отметил важность возвращения фильмов на исторические и культурно-народные темы, которые и сам с удовольствием смотрит. Кроме того, уход иностранных фильмов из кинотеатров подтолкнул отечественных деятелей кино с производству, обратил внимание Путин.

"От нас там многие уходят производители, и дай бог им здоровья", – добавил глава РФ.

"Итоги года" с российским лидером прошли в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Они длились 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Их задали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.