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07 мая, 15:58

Культура

Режиссер Оливер Стоун высоко оценил развитие киноиндустрии в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Американский режиссер Оливер Стоун посетил с экскурсией кинозавод "Москино".

"Мы хотим, чтобы кино передало историческую красоту нашего города, поэтому городу нужны современные киностудии, на которой мы и находимся", – заявил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, встретивший Стоуна на экскурсии.

Именно поэтому в столице создаются павильоны с современным оборудованием, добавил Фурсин. По его словам, кинозавод создавался для инноваций в сфере кино.

"Это прекрасная студия, которую вы построили, удивительная. Здесь как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать", – отметил Стоун.

Ранее в кинопарке "Москино" появились сразу шесть натурных площадок. Изначально их построили для работы над конкретными фильмами и сериалами, но затем они стали доступны всем съемочным группам.

Площадь новых декораций превышает 70 тысяч квадратных метров. Речь идет о площадках, отображающих кварталы дальневосточного города, средневековые княжеские палаты, дом Деда Мороза и другие интерьеры.

"Техно": на территории кинозавода "Москино" появился экран для съемок спецэффектов


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