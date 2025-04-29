Около 700 мероприятий в честь 80-летия Победы пройдут в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Порядка 700 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в кинопарке "Москино" с 1 по 11 мая. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Самая насыщенная программа запланирована на 9 мая. В этот день пройдет сразу несколько исторических реконструкций. Одна из главных воспроизведет парад Победы 1945 года: в сопровождении оркестра по территории промаршируют пешие отряды, проедет боевая техника", – отметила вице-мэр.

Также в этот день для гостей подготовили спектакли о мужестве и подвигах героев. В декорациях "Ступени Рейхстага" покажут фильмы "Они сражались за Родину", "Летят журавли" и "Повесть о настоящем человеке".

Основная часть мероприятий пройдет с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В первый день праздников на натурной площадке "Рубежи обороны" состоится премьера постановки режиссера Игоря Угольникова "Победа! Знамя над Рейхстагом!". В ней примут участие народные артисты России, в том числе солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Гости услышат песни "Священная война", "И все-таки мы победили", "Валенки".

С 1 по 11 мая в кинопарке можно будет увидеть масштабную экспозицию с уникальными образцами военной техники периода ВОВ. Посетителям представят установку БМ-13 "Катюша", советский легкий бронеавтомобиль БА-20, танк Т-34-85 и 107-миллиметровый миномет.

Для детей подготовили квест, в рамках которого они станут почтальонами, доставят письма-треугольники адресатам и сообщат всем на своем маршруте о победе. Кроме того, для юных гостей проведут мастер-классы. Ребятам предложат сделать стилизованные открытки и магнитики с символикой 9 Мая, брошки для мам и бабушек. Для самых активных будет организована военно-спортивная игра, в которой команды пройдут четыре этапа и посоревнуются в скорости, меткости и выносливости.

Кроме того, центры госуслуг и Музей Победы проведут для москвичей кинопоказы в честь 80-летия Победы во флагманских офисах "Мои документы" с 6 по 14 мая. Гостям покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Просмотр доступен для всех желающих, регистрация не требуется.

