Тематические экскурсии к юбилею Победы пройдут на Киностудии Горького

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

На Киностудии Горького 10 и 11 мая пройдут четыре экскурсии под названием "О живых думать надо…". Мероприятия посвящены юбилею Победы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители экскурсии узнают об истории создания популярных фильмов о Великой Отечественной войне (ВОВ), а именно – "Офицеры" советского кинорежиссера Владимира Рогового, "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой.

Кроме того, гостям расскажут, как режиссеры-фронтовики изображали военные события в кинокартинах, а также – как велись съемки в блокадном Ленинграде. Участники экскурсии узнают историю о боевых заслугах сотрудников киностудии. Например, им расскажут о подвиге Героя Советского Союза Евгении Жигуленко, которая в 1981 году сняла картину "В небе "ночные ведьмы".

Отмечается, что ко Дню Победы на киностудии расширили постоянную экспозицию. В связи с этим гости смогут посмотреть на костюмы из фильма "Офицеры", а также из ленты "…А зори здесь тихие".

Помимо этого, у посетителей будет возможность увидеть фотографии фронтовиков-студийцев и наградные списки. Также участникам экскурсии покажут историческую кинотехнику и предметы из коллекции комплекса костюма и реквизита киностудии 1940-х годов.

Столичные музеи откроют в апреле более 50 экспозиций, приуроченных к 80-летию Победы в ВОВ. Например, в парке "Зарядье" с 25 апреля подготовят масштабную выставку, на которой покажут уникальные артефакты – берестяную газету "Народный мститель" 1943 года, оплавленные кирпичи Брестской крепости и оружие Героя СССР Михаила Егорова, водрузившего Знамя Победы на крышу Рейхстага. Там можно будет посмотреть документальные фильмы о жизни участников Великой Отечественной войны.

В конце апреля и начале мая на бульварах и улицах Москвы появятся свыше 500 фотографий, архивных материалов и репродукций картин.

