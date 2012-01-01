В парках Москвы пройдет масштабная программа в честь Дня Победы – Собянин

Фестиваль "Московская весна Победы", посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны, состоится в столице с 1 по 11 мая. На каких площадках пройдут праздничные мероприятия, расскажем в нашем материале.

Чтить героев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мероприятия фестиваля "Московская весна Победы" пройдут в парках, культурных центрах и других общественных пространствах, отметил Сергей Собянин. По его словам, помощь в организации окажут более пяти тысяч волонтеров. Они проведут в том числе акции "Спасибо Герою", "Георгиевская лента" и "Улицы героев", а также будут задействованы во время парада Победы на Красной площади.





Сергей Собянин мэр Москвы По традиции одним из главных событий фестиваля станет масштабная акция "Москва помогает". В "Домиках добра" будут принимать подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов. Волонтеры рассортируют, упакуют и подготовят посылки к отправке.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юные гости фестиваля смогут попробовать себя в моделировании военной техники, а ребята постарше научатся оказывать первую помощь, выпустят фронтовую газету и изготовят открытки для ветеранов и защитников Родины. При этом последняя опция будет доступна еще и в метро на 15 стойках "Живое общение", отметил мэр.

Угощать гостей на площадках мероприятия будут солдатскими блюдами: фронтовым кулешом, щами и макаронами по-флотски. Кроме того, всех желающих ждут на бесплатных экскурсиях в дни проведения фестиваля, кроме 7 и 9 мая. Организаторы подготовили три маршрута, которые начнутся на Тверской площади, Поклонной горе и на Большой Дмитровке. Посетителям расскажут, как горожане помогали фронту и защищали столицу от врага. Подробности маршрутов и расписание экскурсий можно узнать в сервисе RUSSPASS.

События в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 360 мероприятий запланировано в шести парках, чья история связана с Великой Отечественной войной. Среди событий здесь – фестиваль патриотической песни "В одном строю", выступления музыкантов и танцевальные марафоны. Кроме того, мероприятия готовят еще в 20 парках, отметил Сергей Собянин.

Например, в парке "Ходынское поле" пройдут театрализованные представления, лекции об искусстве в годы войны, а также экскурсия в виде квеста. Много событий запланировано и на ВДНХ. В частности, 6 мая на площади перед аркой Главного входа 400 студентов колледжей примут участие в акции "Вальс Победы". А 9 мая в Зеленом театре пройдет концерт с участием профессиональных музыкальных и театральных коллективов страны. В тот же день в 19:00 состоится Всероссийская минута молчания, а в 21:55 по радио здесь прозвучит архивная запись Юрия Левитана с объявлением о Победе. Также 9 и 10 мая на ВДНХ пройдут шествия духового оркестра с песнями военных лет.

Спортивные состязания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В память об атлетах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, с 30 апреля по 5 мая в Международном центре самбо и Международном центре бокса в "Лужниках" состоятся Международные спортивные игры детей городов-героев. А 9 мая пройдет торжественный проезд мотоколонны и 92-я эстафета "Серебряная ладья" на Гребном канале.

Музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Парк Победы. Главный Патриотический" запустит Музей Победы на Поклонной горе. По выходным здесь можно будет пройти бесплатный квест "Вперед к Победе", включающий в себя 80 интерактивных локаций. Кроме того, организаторы подготовят пять концертных площадок.

Также в столице запланированы тематические выставки. Одна из них – "Города-Герои", где представят уникальные экспонаты из фондов Государственного музея обороны Москвы. В "Галерее Выхино" на выставке "Материя Победы" можно будет увидеть стелы городов трудовой доблести, а в музее "Старый Английский двор" на территории парка "Зарядье" покажут военные артефакты. Среди них – оплавленные кирпичи Брестской крепости, личные вещи летчицы-аса Лидии Литвяк и легендарного снайпера Людмилы Павличенко.

При этом экспозиции готовят не только музеи. К примеру, "Мои документы" и Главархив организуют выставку "80 лет Победы", которая откроется 5 мая в 30 центрах госуслуг. Также с 6 по 14 мая во флагманских центрах бесплатно покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля Правильного кино. Предварительная регистрация не требуется.

Центры образования и культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 500 мероприятий организуют во дворцах творчества и центрах дополнительного образования. Самым крупным станет фестиваль Победы в Московском дворце пионеров, который пройдет 9 мая. Здесь же откроется фотовыставка министерства обороны. А столичные школы, в свою очередь, проведут акцию "Расскажи о своем герое", в рамках которой ученики поделятся семейными историями о воевавших родственниках.

Также в колледжах и школах искусств можно будет посетить патриотические концерты. Запланированы они и в том числе в Большом зале консерватории, Московской филармонии и культурном центре "Москвич". Готовят концертную программу и Московский международный Дом музыки, концертный зал "Зарядье", площадки Москонцерта и Центр оперного пения Галины Вишневской. В программе – военные, русские народные и кубанские казачьи песни.

А увидеть классику отечественного кино можно будет бесплатно в кинотеатрах "Москино". А 9 мая в кинопарке "Москино" около 2 тысяч учеников детских школ искусств представят культурно-интерактивный проект "Создавая Победу". 11 мая здесь же покажут музыкальный спектакль "Поклонимся великим тем годам…".

