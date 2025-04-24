В Москве пройдет книжный фестиваль "Красная площадь" с 4 по 7 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 4 по 7 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Фестиваль объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч читателей.

По информации пресс-службы мероприятия, свои книжные новинки представят более 400 издательств со всей России. Всего запланировано более 500 мероприятий, в том числе – спектакли ведущих театров страны, дискуссии, презентации книг и автограф-сессии.

Фестиваль планируют открыть концертной программой, которая приурочена к 220-летию со дня публикации "Слова о полку Игореве", в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Руководить оркестром будет народный артист СССР Юрий Башмет.

"В этом году особое внимание фестиваль уделит 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. И мы обязательно вспомним писателей – юбиляров этого года – Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Льва Кассиля, Антона Чехова и многих других. 6 июня мы по традиции отметим день рождения Александра Сергеевича Пушкина", – рассказали в пресс-службе, добавив, что мероприятия пройдут на Красной площади и у памятника поэту.

Фестиваль пройдет на 15 тематических площадках:

"Художественная литература";

"Поэзия";

"Детская и учебная литература";

"Нон-фикшн";

"Регионы России";

"Библиотека";

"Малая сцена";

"Музейная линия";

"Комиксы";

"Антикварная и букинистическая книга";

"История Отечества";

"Креативные индустрии";

"Литературная гостиная";

"Пространство чтения: будущее книги";

"Главная сцена".

Уточняется, что для представителей книжной отрасли подготовят профессиональную программу. Там будут обсуждать актуальные вопросы современного книгоиздания.

Ранее научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Светлана Колобова рассказала, что чтение книг снижает риск развития деменции и повышает эмоциональный интеллект. Чтение стимулирует образование новых связей, особенно в лобных долях, которые отвечают за логику и планирование.

Клинический психолог сообщила, что если не читать, истощается словарный запас, замедляется обработка сложных словесных конструкций и ухудшается способность формулировать мысли. Также снижается эмоциональный интеллект.