Врач Колобова: чтение бумажных и электронных книг одинаково полезно для мозга

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Чтение книг снижает риск развития деменции и повышает эмоциональный интеллект. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Светлана Колобова.

23 апреля празднуется Всемирный день книги и авторского права. По словам эксперта, чтение литературы – сложная когнитивная деятельность, которая задействует рабочую память, внимание и воображение. Также, когда человек сопереживает героям, активно развивается эмоциональный интеллект.

"Без регулярного чтения нейронные сети, которые отвечают за перечисленные функции, могут ослабевать. Из-за этого снижается когнитивный резерв – способность мозга справляться с возрастными изменениями или какими-либо повреждениями. Также чтение помогает исключить риск деменции", – объяснила нейропсихолог.

Врач добавила, что чтение стимулирует образование новых связей, особенно в лобных долях, которые отвечают за логику и планирование.



Светлана Колобова клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Если не читать, истощается словарный запас, замедляется обработка сложных словесных конструкций и ухудшается способность формулировать мысли. Помимо этого, снижается эмоциональный интеллект, то есть человек упрощает восприятие сложных социальных ситуаций.

Врач добавила, что можно читать книги в разных форматах – как электронном, так и бумажном, это всего лишь вопрос удобства, который не влияет на положительный эффект для мозга.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Дуйкин рассказал, что сегодня все больше подростков страдают от цифровой деменции. Она возникает из-за постоянного использования гаджетов и дефицита качественной информации, развивающей мозг.



