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23 апреля, 16:46

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Врач Колобова: чтение бумажных и электронных книг одинаково полезно для мозга

Нейропсихолог рассказала, что происходит с мозгом без чтения книг

Фото: 123RF/sarawutnam

Чтение книг снижает риск развития деменции и повышает эмоциональный интеллект. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Светлана Колобова.

23 апреля празднуется Всемирный день книги и авторского права. По словам эксперта, чтение литературы – сложная когнитивная деятельность, которая задействует рабочую память, внимание и воображение. Также, когда человек сопереживает героям, активно развивается эмоциональный интеллект.

"Без регулярного чтения нейронные сети, которые отвечают за перечисленные функции, могут ослабевать. Из-за этого снижается когнитивный резерв – способность мозга справляться с возрастными изменениями или какими-либо повреждениями. Также чтение помогает исключить риск деменции", – объяснила нейропсихолог.

Врач добавила, что чтение стимулирует образование новых связей, особенно в лобных долях, которые отвечают за логику и планирование.

Если не читать, истощается словарный запас, замедляется обработка сложных словесных конструкций и ухудшается способность формулировать мысли. Помимо этого, снижается эмоциональный интеллект, то есть человек упрощает восприятие сложных социальных ситуаций.
Светлана Колобова
клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова

Врач добавила, что можно читать книги в разных форматах – как электронном, так и бумажном, это всего лишь вопрос удобства, который не влияет на положительный эффект для мозга.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Дуйкин рассказал, что сегодня все больше подростков страдают от цифровой деменции. Она возникает из-за постоянного использования гаджетов и дефицита качественной информации, развивающей мозг.

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