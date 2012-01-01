Терапевт Дуйкин объяснил, почему подростки подвержены цифровой деменции

Постоянный доступ к гаджетам и кратко изложенной информации негативно отражается на умственных способностях. Как развивается цифровая деменция, рассказал врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин в программе "Доктор 24".
Отличия обычной деменции от цифровой
Обычная деменция нередко проявляется у людей старшего поколения и сопровождается когнитивными нарушениями, вызванными сбоями в обменных процессах. В свою очередь, цифровая деменция возникает из-за постоянного использования устройств, объяснил Дмитрий Дуйкин.
При цифровой деменции мозг страдает из-за недостатка качественной информации. Дело в том, что, когда материал подается в сжатом виде, процессы мышления, развитие интеллектуальных рассуждений и мотивация к действию ухудшаются. При этом мозг не разрушается, но "усыхает". То есть обменные процессы и когнитивные функции страдают, что влияет на общий интеллект и восприятие мира, объяснил врач.
Симптомы и профилактика патологии
Симптомы развития цифровой деменции включают: малоподвижность, сутулость, забывчивость и кратковременные вспышки гнева. Агрессия нередко возникает из-за невозможности быстро найти решение проблемы, что приводит к растерянности. Поэтому в качестве защитной реакции выступают слезы или гнев.
Для профилактики цифровой деменции рекомендуется меньше времени проводить с гаджетами. Полезно устраивать информационный детокс, оставляя телефон на несколько часов, и заниматься рутинными делами: гулять или читать бумажную книгу. Помимо этого, полезно запоминать цифры и избегать зависимости от навигаторов.
Также рекомендуется отключить звук и уведомления на телефоне, чтобы не отвлекаться на него, а брать гаджет в руки только с определенной целью, заключил Дуйкин.