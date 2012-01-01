Врач Наумова назвала популярные привычки, которые ухудшают работу мозга

Действия, которые мы выполняем практически ежедневно, могут негативно отражаться на мозговой деятельности. Какие привычки наиболее опасны, рассказала заведующая неврологическим отделением ГБУЗ ГП №220 ДЗМ Светлана Наумова в программе "Доктор 24".

Курение и скудный рацион

Сигареты, вейпы и даже кальяны, которые многие ошибочно считают более "безопасными", оказывают пагубное влияние на мозг. Все дело в угарном газе, провоцирующем кислородное голодание мозговых клеток, рассказала Светлана Наумова.





Светлана Наумова заведующая неврологическим отделением ГБУЗ ГП №220 ДЗМ Курение кальяна даже в течение нескольких минут тождественно тому, что человек выкурит пачку сигарет. Поэтому кальян не безопасное занятие для мозга.

Несбалансированное питание и диеты тоже влияют на состояние мозга, так как ему необходимы разнообразные минералы и витамины. Поэтому вводя ограничения, важно менять рацион постепенно и избегать срывов, указала Наумова.

Изоляция и музыка

Громкие звуки провоцируют усиленную работу мозга, что приводит к кислородному голоданию. Поэтому важно контролировать уровень громкости и слушать музыку в наушниках, которые не перенапрягают слух и плотно прилегают к ушам.





Светлана Наумова заведующая неврологическим отделением ГБУЗ ГП №220 ДЗМ Также люди все больше обособляются, проводят время в гаджетах и интернете. Это не полезно для мозга, так как он получает меньше информации, чем при взаимодействии с людьми.

Сигналы о нарушениях в работе мозга у молодых людей – это рассеянность, слабая концентрация и проблемы с запоминанием. При таких симптомах необходимо посетить невролога, заключила Наумова.

