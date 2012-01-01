Диетолог Чехонина назвала топ-5 продуктов для хорошей работы мозга

Память, мышление и скорость реакции напрямую зависят от состояния головного мозга. Как поддержать его здоровье с помощью питания, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Лосось и перец
Омега-3 жирные кислоты положительно воздействуют на оболочки и клетки головного мозга. Их состояние и функции напрямую влияют на качество памяти, рассказала Юлия Чехонина.
Врач рекомендует регулярно восполнять суточную потребность в омега-3 жирных кислотах, например, добавить в рацион лосось. Употреблять рыбу необходимо минимум три раза в неделю, а порция должна составлять не менее 100 граммов.
Также организму нужны антиоксиданты, защищающие клетки мозга от неблагоприятных воздействий. Одни из самых сильных – это каротиноиды и витамин С, которые в большом количестве содержатся в красном болгарском перце.
Этот витамин обладает защитным действием для клеток головного мозга. При этом его свойства усиливаются витамином С, которого в 100 граммах болгарского перца более 200% от рекомендуемой суточной нормы.
Миндаль, творог и зеленый чай
В рацион необходимо добавить орехи, например миндаль. В нем много полезных жиров и витамина Е. Последний является антиоксидантом, который предотвращает преждевременное старение клеток головного мозга и поддерживает хорошее состояние клеточных мембран. Это улучшает активность когнитивных функций: памяти, мышления и скорости реакции. Однако врач советует съедать всего по 30–50 граммов миндаля в день, так как в нем много калорий.
Что касается напитков, стоит выбирать зеленый чай. В нем содержится полифенольный комплекс – вещества с антиоксидантным действием. При ежедневном потреблении они замедляют процесс старения и поддерживают активность клеток организма, в том числе головного мозга, подытожила Чехонина.