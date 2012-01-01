Диетолог Чехонина назвала топ-5 продуктов для хорошей работы мозга

Память, мышление и скорость реакции напрямую зависят от состояния головного мозга. Как поддержать его здоровье с помощью питания, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Лосось и перец

Омега-3 жирные кислоты положительно воздействуют на оболочки и клетки головного мозга. Их состояние и функции напрямую влияют на качество памяти, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Когда омега-3 жирных кислот достаточно, мембраны клеток становятся эластичными, происходит хороший обмен электролитами, а также передача нервных импульсов. Это поддерживает когнитивные функции в активном состоянии.

Врач рекомендует регулярно восполнять суточную потребность в омега-3 жирных кислотах, например, добавить в рацион лосось. Употреблять рыбу необходимо минимум три раза в неделю, а порция должна составлять не менее 100 граммов.

Также организму нужны антиоксиданты, защищающие клетки мозга от неблагоприятных воздействий. Одни из самых сильных – это каротиноиды и витамин С, которые в большом количестве содержатся в красном болгарском перце.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В овоще, независимо от цвета, содержится около 40% от суточной нормы потребления каротиноидов. Поэтому чем больше перца мы добавляем в рацион, тем больше витамина А, который образуется из каротиноидов, получает организм.

Этот витамин обладает защитным действием для клеток головного мозга. При этом его свойства усиливаются витамином С, которого в 100 граммах болгарского перца более 200% от рекомендуемой суточной нормы.

Миндаль, творог и зеленый чай

В рацион необходимо добавить орехи, например миндаль. В нем много полезных жиров и витамина Е. Последний является антиоксидантом, который предотвращает преждевременное старение клеток головного мозга и поддерживает хорошее состояние клеточных мембран. Это улучшает активность когнитивных функций: памяти, мышления и скорости реакции. Однако врач советует съедать всего по 30–50 граммов миндаля в день, так как в нем много калорий.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Еще нужен витамин В4, от которого зависит активность клеток нервной системы. Он содержится в молочных продуктах, особенно в сырах и твороге. В последнем элемента больше, поэтому можно чередовать или дополнять творожные блюда небольшим количеством сыра.

Что касается напитков, стоит выбирать зеленый чай. В нем содержится полифенольный комплекс – вещества с антиоксидантным действием. При ежедневном потреблении они замедляют процесс старения и поддерживают активность клеток организма, в том числе головного мозга, подытожила Чехонина.